Собянин в День города назвал Москву вечно молодой столицей

Сергей Собянин в День города назвал Москву сердцем русских земель, древней и вечно молодой столицей. Сегодня городу исполнилось 878 лет, мэр поздравил горожан с праздником.

Он отметил, что Москва – один из самых больших и сильных городов, ведущий соревнование с лучшими столицами мира. Собянин призвал москвичей любить и беречь свой город, желать ему только добра, а также созидать, благодарно отдавая городу свои таланты, знания, умения и труд.

В эти выходные Москва отмечает День города. Десятки мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.