Старший лейтенант Марков уничтожил три БМП в зоне спецоперации

Гвардии старший лейтенант Николай Марков, командир танка "Т-72" с помощью беспилотника корректировал удары экипажа по позициям врага в одном из районов ДНР. Это позволило минимальным количеством боеприпасов уничтожить три бронемашины неприятеля и до двадцати неонацистов.

Гвардии младший лейтенант Алексей Коврисов со своим штурмовым подразделением, атакуя позиции ВСУ, гранатой ликвидировал двух вражеских пулемётчиков и захватил рубеж неприятеля. Отражая контрнаступление превосходящих сил противника, бойцы под командованием Коврисова ликвидировали до десяти радикалов, сообщает "ТВ Центр".