Москва с размахом отмечает День города

Москва сегодня отмечает день рождения. Российской столице исполнилось 878 лет. Лучший город Земли - это не просто слова: по всем основным показателям - экономике, культуре, транспорту, новым технологиям, экологии, комфорту - Москва занимает ведущие позиции в мировых рейтингах.

Праздничная программа рассчитана на все выходные. В историческом центре, парках, музеях, во всех районах пройдут десятки мероприятий: концерты, выставки, фестивали, спортивные состязания.

Одна из главных площадок праздника - Поклонная гора. Парк Победы - это знаковое место, один из крупнейших в России и в мире мемориальных комплексов. Ко Дню города здесь подготовили патриотическую программу. Гостей ждут множество концертов, реконструкций и необычных фотозон.

Музей Победы на Поклонной горе сегодня и завтра проводит бесплатные экскурсии по экспозиции "Битва за Москву. Первая победа!". А на уличных пространствах стартовали выставки парашютов и подлинных артефактов Великой Отечественной войны, мастер-классы и реконструкции. До самого вечера гостей ждут интерактивные зоны "Патруль НКВД", "Военные регулировщики", "Десантники Красной Армии". Тут предлагают освоить новые навыки, которые могут пригодиться в жизни. Например, спасение на воде, оказание первой помощи.

Мальчишек, наверняка, заинтересует сборка-разборка автомата Калашникова. Студенты театральных вузов прочтут письма участников обороны Москвы. И можно написать свое письмо тем, кто сейчас на передовой. Вечером на Поклонной горе начнётся концерт с участием звёзд эстрады.

Ещё один центр притяжения - Олимпийский комплекс "Лужники". Сегодня и завтра там также запланирована большая праздничная программа, посвящённая Москве - её настоящему и будущему. Здесь на протяжении выходных проходит главное спортивное событие осени - праздник активного образа жизни, с котором могут принять участие все желающие. Долгожданная возможность для новичков стать частью сообщества. А для мастеров - продемонстрировать свои умения и достижения.

Каждый здесь найдет что-то своё. Здесь есть даже игровая площадка будущего: интерактивные велотренажеры, фиджитал-бильярд и скалодром. Для самых маленьких гостей - детская зона с мастер-классами и творческими активностями. Спортивная суббота завершится большим концертом с участием популярных музыкантов.