НАТО объявила о начале операции в ответ на инцидент с дронами в Польше

Генеральный секретарь НАТО объявил о начале операции в ответ на инцидент с дронами в Польше. По словам Марка Рютте, альянс начинает операцию "Восточный часовой", целью которой является усиление обороны восточного фланга.

Военная активность начнется в ближайшие дни. Она будет включать различные ресурсы союзников, в том числе Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран, приводит заявление Рютте агентство Reuters.

Неопознанные дроны пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября. По словам премьер-министра республики Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников. В варшаве утверждают, что большая их часть прилетела с территории Беларуси. Генсек НАТО считает инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, опасным и недопустимым.