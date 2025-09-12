Вашингтон начал разрабатывать механизм конфискации российских замороженных активов

Вашингтон призвал союзников по "Большой семерке" создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов. Как сообщает агентство Bloomberg, об изъятии задумались ради возможного использования этих средств для финансирования обороны Украины.

Также США намерены призвать союзников по G7 ввести 100-процентные пошлины для Китая и Индии на закупку российской нефти. Предполагается, что это должно убедить президента России Владимира Путина прекратить войну на Украине.

Американский лидер заявил 12 сентября, что его терпение в отношении Путина "быстро иссякает". Трамп пригрозил новыми экономическими санкциями. Он заявил, что рестрикции против банков, а также связанные с нефтью и тарифами, будут очень тяжелыми.