Анна Седокова больше не желает слышать о смерти Тиммы: "Пускай он спокойно живет, где-то там на небесах существует"

Янис Тимма скончался 17 декабря прошлого года. Но скандал вокруг его гибели не утихает. Родители баскетболиста винят в произошедшем Анну Седокову, а она все выпады в свой адрес игнорирует.

Певица долго восстанавливалась после гибели бывшего мужа. Тимма свел счеты с жизнью в день ее рождения. Для Анны это стало невыносимым ударом, она попала в клинику с нервным срывом. Придя в себя, певица записала видеообращение, в котором призналась, что жизнь с Янисом была для нее адом.

Артистка в последнее время все чаще появляется на публике, но она все еще избегает общения с прессой. Седокова заявила, что не желает слышать о смерти Тиммы.

Певица пожаловалась, что журналисты не дают ей прохода вопросами о покойном бывшем муже. "Я выхожу после эфира, и стоят две девушки. Вдруг они достают телефоны и просят прокомментировать, что на меня заведено уголовное дело. Мне страшно, я не понимаю, где потом окажусь, а у нас нет машины, мы просто идем", — посетовала Анна, отметив, что к ней лезли с камерой, не давали ступить и шагу.

По словам Седоковой, ей задавали "очень кровожадные вопросы". "Я останавливаюсь и говорю одну простую вещь: „Пожалуйста, давайте оставим эту ситуацию. Уже давно пора, надо оставить его имя. Пускай он спокойно живет, пускай он где-то там на небесах существует. Зачем вы это делаете? Зачем вы причиняете такую боль людям?" — не сдержалась исполнительница.

Певица отметила, что не просто так она не желает больше и слышать о Тимме. Мол, если она сорвется и начнет говорить, всплывут очень грязные факты о семье баскетболиста. "Неужели непонятно, что я не разговариваю на эту тему и не комментирую даже настолько жесткую ложь о себе? Потому что я уберегаю его имя от той правды, которая может ранить всех, и тем более тех людей, которые сейчас орут. Они все сделали столько плохого, а сейчас кричат больше всех", — поделилась Седокова.