В НАТО признали бессилие своей ПВО перед российскими беспилотниками

Дорогостоящие американские и франко-итальянские системы ПВО, каждая стоимостью в сотни миллионов долларов, не годятся против дешевых беспилотников-камикадзе. У союзников по НАТО нет экономически эффективных контрмер против российских беспилотников, пишет Politico.

Как пишет издание, минимум 19 дронов залетели в среду в воздушное пространство Польши. Западные эксперты назвали это новым политическим и военным испытанием со стороны России. Действия НАТО оказались гораздо менее эффективными, чем обычный отклик Украины. Североатлантический союз сбил лишь три беспилотника - тогда как Киев обычно заявляет об уровне перехвата от 80 до 90%.

Специалисты подчеркивают несоответствие между дешевым вооружением России и дорогостоящими мерами противодействия НАТО. Издание задается вопросом: что будет делать НАТО — каждый раз поднимать в воздух истребители F-16 и F-35? Это расточительно, заключают авторы.