Путин назвал бесценный дар России

Многонациональность России – это бесценный дар. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам Путина, национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Российский лидер подчеркнул, что Россия изначально складывалась именно как многонациональная страна, что и определило ее неповторимую культурную политику.

Тема форума, который проходит с 10 по 13 сентября - "Возвращение к культуре - новые возможности". В числе участников и гостей - деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран, передает ТАСС.