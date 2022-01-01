Шведский ведущий прервал рассказ посла России о событиях в Буче

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев дал интервью программе "30 минут" на шведском канале SVT. Во время беседы был затронут вопрос об обвинениях в адрес России в причастности к событиям в украинской Буче в апреле 2022 года. Однако ведущий программы не дал рассказать о расследовании, сообщил в Telegram МИД России.

Российский посол привел неоспоримые доводы в пользу того, что эта история — фейк и циничная постановка украинской пропаганды. Беляев напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследование по Буче. Не был представлен и список погибших там людей. При этом ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла во лжи, заявили в МИД.

Ранее российский представитель на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков потребовал от ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче. Дипломат подчеркнул: в противном случае соответствующие доклады и заявления следует отозвать и дезавуировать.