Расставшаяся с бизнесменом дочь Любови Успенской намекнула на новый роман: тонет в объятиях красавца-мужчины

Любовь Успенская весной призналась, что у ее дочери Татьяны Плаксиной появился жених. Он занимается строительным бизнесом, обменом валют и увлекается хоккеем. Никите 27 лет, у него есть сын. И королева шансона, и ее наследница были в восторге от парня. Но внезапно Татьяна оборвала отношения с ним.

Поговаривают, что между Любовью Залмановной и избранником ее дочери произошел конфликт. Певица объявила, что такой зять ей не нужен. "Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ничего", — объявила певица.

Однако теперь появилась другая версия, почему Плаксина могла расстаться с бизнесменом. Татьяна на своей странице в соцсети опубликовала фото с мужчиной. Девушка снялась в объятиях молодого стилиста Алима Сакалова. Плаксина всем телом прижалась к мужчине, и смотрела на него с любовью. Такая близость спровоцировала слухи о романе.

Поклонники дочери Успенской уверены, что красавчик-стилист увел Татьяну у бизнесмена. Мол, он явно творческий человек, и Плаксина могла рассмотреть в Сакалове родственную душу.