Главный страх стран-членов Североатлантического альянса назвал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Завесу он открыл в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису, видео доступно в соцсети Х.

По словам Миршаймера, поражение Украины в конфликте с Россией – главный страх стран НАТО. Этого Запад не сможет спокойно принять, заявил эксперт.

Эксперты международного уровня ранее выступали с похожими утверждениями. В частности, профессор Международного университета Даффодил Грег Саймонс заявил, что конфликт на Украине продолжится до полной победы России.