С причастностью России к появлению беспилотников в Польше не согласилось большинство стран

12 сентября в Совете Безопасности ООН прошло экстренное заседание, созванное по просьбе Польши. Варшава выдвинула обвинения о якобы причастности РФ к появлению БПЛА в польском воздушном пространстве. Представитель МИД Польши призвал Россию взять на себя ответственность за "неоправданный акт" и принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Только 46 стран из 193 членов ООН подписали совместное заявление.

Среди поддержавших заявление: Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Польша, США, Украина, Франция, Япония, уточняет ТАСС.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.