Землетрясение с магнитудой 6,3 зафиксировали на Камчатке

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане у побережья камчатского полуострова. Об этом 13 сентября сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он отметил, что на данный момент сведений о разрушениях и серьёзных повреждениях нет.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С того момента каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".