Сильное землетрясение произошло на Камчатке

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

В Петропавловске-Камчатском магнитуда толчков составила 4-6. Объявлялась угроза формирования цунами, но позже она была отменена.

Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности.

По данным губернатора, землетрясение не привело к разрушениям и серьёзным повреждениям зданий и других объектов.