Небензя обвинил Зеленского в расширении конфликта на Украине

Россия отвергает бездоказательные обвинения в инциденте с беспилотниками на территории Польши и считает провокацией подобные заявления со стороны Варшавы и других европейских столиц. Позицию Москвы на экстренном заседании Совбеза ООН озвучил наш постпред при организации, сообщает "ТВ Центр".

Василий Небензя напомнил: Минобороны и МИД России готовы к диалогу с польскими коллегами для установления истины, однако Варшава продолжает нагнетать антироссийскую истерию в интересах Киева с целью расширить географию украинского конфликта.

"Речь идёт о стремлении Киева любой ценой вовлечь в противостояние с Россией всё больше государств. Очевидно, что Зеленский сейчас является главным противником политического разрешения украинского кризиса, которое обнажит его нелегитимность", - отметил российский дипломат.