Польша раздувает историю с залетевшими к ней дронами

История с залетевшими дронами в воздушное пространство Польши – неплохой повод, чтобы раздуть пожар ненависти и презрения к России. Нагнетать ситуацию в Совбез ООН Варшава прислала даже целого замминистра иностранных дел, который размахивал фотографиями сбитых БПЛА.

Как доказательство того, что это дроны российского производства – слова начирканные, якобы, на русском языке. На другом фото - повреждения крыши дома. Наш постпред при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что, если бы речь действительно шла о подрыве боевой части дрона, весом в десятки килограммов, одной кровлей там бы не обошлось. Да и польские власти признают, что так и не нашли боевых частей на своей территории.

Но маховик, как говорится, раскручен. И для европейских русофобов – это возможность втянуть в свою коалицию желающих тех, кто до этого не желал во всем этом участвовать. Понимая это, в Польше не исключают полную невиновность и Украины.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши: "Эти дроны влетели с Украины, но также и из Белоруссии. Битва в воздухе продолжалась семь часов. Это не было ошибкой".

Похожая ситуация была 3 года назад в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два польских жителя, напомнил российский постпред в ООН. Год спустя и генпрокурор Польши и президент признали, что и место запуска, и ракета были украинскими.

Сейчас европейские политики надеются перетянуть на свою сторону американского президента после встречи на Аляске. Вот уже министры финансов "Большой семёрки" изучают способы увеличения финансовой поддержки Украины за счёт российских замороженных активов. А в ЕС прорабатывают 19-й пакет санкций и собираются ужесточить визовую политику в отношении россиян. Варшава, впрочем, пока не готова разрывать дипломатические отношения, заявил Сикорский. А заявление о причастности России к инциденту с беспилотниками в ООН поддержали лишь 46 стран из почти двухсот.