ЦИК сообщил о беспрецедентном числе атак на инфраструктуру ДЭГ

Около десяти миллионов россиян уже проявили гражданскую позицию на выборах разного уровня. Об этом сегодня сообщили в Центризбиркоме.

Выборы проходят в 81-м регионе. В 20-ти из них голосуют за губернаторов, в 11-ти - по кандидатурам депутатов в законодательные собрания, а в 25-ти идут муниципальные выборы.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, в режиме онлайн свой голос отдали почти 80% заявившихся. В целом вся кампания идёт в штатном режиме, несмотря на попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, сообщает "ТВ Центр".

Как уточнила Памфилова, со старта голосования было зафиксировано уже более 130 тысяч хакерских атак. Около ста атак зафиксировано на систему дистанционного голосования. "Наши специалисты в постоянном режиме отслеживают эти весьма недружественные, мягко говоря, попытки вторгнуться в наши технологические контуры, и обеспечивают бесперебойную работу наших систем", - сказала Памфилова.