Группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также за сутки авиация и ракетные войска нанесли удары по пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотников ВСУ.

За последние 24 часа силы ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 340 беспилотников противника. Всего с начала проведения спецоперации сбиты 83 708 дронов ВСУ, отметили в ведомстве.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.