С космодрома "Плесецк" запущен уникальный спутник для астронавигации

С космодрома "Плесецк" стартовала ракета-носитель "Союз" с двумя спутниками. Аппараты уже выведены на расчётную орбиту. Как сообщают в Минобороны, один из спутников будет решать специальные задачи ведомства, второй - помогать в учебных и научных исследованиях.

Аппарат "Можаец-6" разработан слушателем Военно-космической академии имени Можайского и предназначен для отработки алгоритмов астронавигации и внедрения новых методов управления, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, сообщает "ТВ Центр".