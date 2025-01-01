На учениях "Запад-2025" отработали уничтожение диверсантов

Командование группировок Вооружённых сил России и Беларуси в ходе стратегических учений "Запад-2025" приступило к планированию совместных действий по уничтожению групп условных диверсантов.

Тренировки по противостоянию вражеским агентам уже провели подразделения Балтийского флота. Они предотвратили прорыв шпионов к субмаринам. Во время операции отработали приёмы подводного боя и применение специального оборудования, в том числе роботехнического, для обнаружения противника.

В воздухе пилоты дальних бомбардировщиков Ту-22 разыграли эпизод с уничтожением критически важных объектов врага, а экипажи вертолётов Ка-52 ликвидировали огневые точки и бронетехнику. Все учебные задачи выполнялись с учётом актуального боевого опыта, сообщает "ТВ Центр".