Подразделения "Восточной" группировки освободили населённый пункт Новониколаевка в Днепропетровской области. "ТВ Центр" публикует первые кадры из этого села.

Штурм позиций ВСУ занял чуть больше суток. Военные развернули среди развалин триколор. В эти минуты завершается зачистка села. И одновременно, решив не брать паузу, бойцы группировки "Восток", атаковали опорные пункты бандеровцев в соседней деревне - Берёзовое. По предварительным оценкам, противник на этих участках уже потерял убитыми более 70 человек.

Позиции ВСУ в Берёзовом обстреливают реактивные установки. Когда после таких артподготовок противник снижает активность своих беспилотников, к переднему краю подтягиваются пехота и танки. Линия обороны бандеровцев здесь уже прорвана вглубь почти на три километра. Освобождение Берёзового - тактически важного укрепрайона - позволит российским штурмовикам решить сразу несколько задач: увеличить подконтрольную оперативную зону, обезопасить фланги и создать новый плацдарм для наступления на Покровский район Днепропетровщины.

Кстати, в этой области наши войска освободили от ВСУ уже 11 населённых пунктов. Все попытки бандеровцев перейти в контратаки и вернуть потерянные позиции ни к чему не приводят. Бронетехника ВСУ, как, впрочем, и пешие группы постоянно попадают в засады или на минные поля.

ВСУ крайне опасаются нового масштабного наступления российских войск на Северск. Пока украинские генералы перебрасывали резервы то на Харьковщину, то под Красноармейск, не зная, как залатать фронтовые бреши, наши подразделения отбили у противника под Северском больше 15 квадратных километров.