В Москве можно проголосовать на выборах глав регионов

Около десяти миллионов россиян уже проявили гражданскую позицию на выборах разного уровня. Об этом сегодня сообщили в Центризбиркоме. В стране проходит второй день голосования.

В Москве в этом году выборов нет, но открыты 14 экстерриториальных участков для голосовании за глав субъектов страны. Отдать свой голос на них могут жители 19 регионов, которые сейчас находятся в столице.

Сделать это можно традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней или же с использованием терминалов электронного голосования, сообщает "ТВ Центр".