Трамп назвал условие для введения новых санкций против России

Дональд Трамп снова угрожает России санкциями. Правда, на этот раз он выдвинул условие для введения новых ограничений.

"Я готов ввести серьёзные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также когда все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть", - написал президент США в своей соцсети.

По его мнению, покупка углеводородов у России сильно ослабляет переговорные позиции и возможности торга с Москвой.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.