Путин назвал Москву крепким тылом для армии

Москва стала крепким тылом для армии России в ходе спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к мэру Сергею Собянину и москвичам в День города со сцены концертного зала "Зарядье".

"Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой. Как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта", - напомнил президент. По его словам, Россия ведёт справедливую и праведную борьбу, передаёт ТАСС.

Говоря о столице и её успехах, президент отметил, что Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты. Город уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для успехов страны на годы и десятилетия вперёд, сказал Путин.

Ещё президент в своём поздравлении назвал Москву одним из лучших городов планеты. "Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают её одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", - сказал глава России.

Он также похвалил команду Сергея Собянина, которая добивается результатов, правильно расставляя приоритеты. "Команде действующего мэра Москвы удаётся выбирать самое главное, вот на этом и сосредоточивают внимание - и добиваются результатов", - указал Путин.

В свою очередь, Сергей Собянин пообещал, что Москва будет двигаться вперёд ещё большими темпами. "Мы будем продолжать также динамично двигаться вперёд. Для этого у нас есть всё: у нас есть экономический потенциал, научный, у нас прекрасные трудолюбивые люди, которые живут в Москве, которые отдают свою жизнь, свои таланты развитию нашей Москвы", - сказал мэр столицы.

Он подчеркнул, что Москва - столица великой страны, которая может быть только сильной. Ещё Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание и поддержку развития столицы.

В эти выходные Москва отмечает День города. Десятки мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.