Путин и Собянин открыли в Москве Национальный космический центр

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в Москве комплекс зданий Национального космического центра. Событие произошло в День города, сообщает ТАСС.

В торжественной церемонии, помимо президента России и мэра Москвы, также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров и генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Глава государства назвал открытие космического центра в Москве новым этапом развития отрасли. Путин отметил и вклад столицы в это развитие. "Без всякого сомнения, вклад Москвы в развитие космической отрасли, вот здесь уж точно, напрямую касается всей нашей страны, потому что это ознаменует новый этап в развитии космической отрасли", - сказал президент.

Центр построен в московском районе Филёвский Парк по поручению Владимира Путина. Это - совместный проект столичного правительства и "Роскосмоса". Он объединит центральный офис госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства.

Мэр Сергей Собянин назвал Национальный космический центр одним из самых современных и технологичных комплексов в мире. Он отметил, что здание Национального космического центра - это начало реорганизации депрессивной зоны.

В эти выходные Москва отмечает День города. Десятки мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.