Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира

Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл в День города новый комплекс детской больницы святого Владимира в Москве. Торжественная церемония прошла с участием мэра столицы Сергея Собянина, сообщает ТАСС.

Он доложил президенту о завершении программы реконструкции и строительства 343 городских поликлиник, в которых обслуживается практически всё население Москвы.

Ранее президент и мэр открыли в столичном районе Филёвский парк комплекс зданий Национального космического центра. До этого Путин и Собянин поздравили москвичей с Днём города.

В эти выходные Москва отмечает День города. Десятки мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.