В Москве открыты четыре новые станции Троицкой линии метро

Владимир Путин открыл новые станции Троицкой линии метро в Москве. Церемония с участием столичного мэра Сергея Собянина прошла в День города по видеосвязи, сообщает ТАСС.

С открытием движения поездов на новых станциях завершилось строительство первого этапа Троицкой линии протяжённостью 25 километров. Сейчас на линии действуют 11 станций - от "ЗИЛа" в Даниловском районе Москвы до "Новомосковской" в Коммунарке. Сегодня заработали четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ".

До этого Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новый комплекс детской больницы святого Владимира в Москве и комплекс зданий Национального космического центра. Ещё президент и мэр поздравили москвичей с Днём города.

В эти выходные Москва отмечает День города. Десятки мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.