Беспилотники ВСУ атаковали предприятие "Башнефти" в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Охрана предприятия сбила один из БПЛА, он упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, на месте падения обломков возник пожар.

Позже в районе предприятия был сбит ещё один дрон. Масштаб последствий его падения пока уточняется, сообщил Хабиров.

Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью в небе над регионами России были сбиты 42 беспилотника. Утром 13 сентября силы ПВО уничтожили ещё шесть БПЛА противника.