Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Установившаяся в начале сентября тёплая погода в Москве сменится небольшим похолоданием с дождями. Станет прохладнее, но температура воздуха будет находиться в рамках климатической нормы.

По данным Гидрометцентра, начиная со среды, 17 сентября небо над столичным регионом затянет тучами, начнутся дожди. К концу недели дневная температура понизится до плюс 13-16 градусов, ночами будет от 8 до 11 тепла.

Начало следующей недели обещает быть ещё по-летнему тёплым. Воздух прогреется до 20-24 градусов. В середине сентября такая погода бывает достаточно редко.