Москва стала крепким тылом для армии России в ходе СВО – Путин

Москва стала крепким тылом для армии России в ходе специальной военной операции и флагманом уверенного движения вперёд. Об этом заявил Владимир Путин в своём поздравлении, адресованном москвичам по случаю Дня города.

"Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой. И, как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России", – сказал президент.

Он отметил, что более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Ещё лидер России назвал Москву городом со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями.

Сегодня Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро, новый комплекс детской больницы святого Владимира в Москве и комплекс зданий Национального космического центра.

В эти выходные Москва отмечает День города. Десятки мероприятий проходят на площадках в парках, на площадях и улицах столицы. Праздничный фейерверк в этом году решили не проводить.