В Москве в День города открыты три знаковых объекта

Больших достижений и побед, здоровья, оптимизма пожелал сегодня москвичам Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье" по случаю Дня города. Президент отметил, что столица олицетворяет судьбу и историческую миссию России и является флагманом поступательного движения всей страны.

Это уже стало доброй традицией: в День города президент и мэр Москвы вместе открывают знаковые объекты. Причём, на этот раз не только для столицы, но и для всей страны.

Ракета на старте! Которая словно вот-вот стремительно взмоет в небеса – такова была задумка архитекторов главной башни Национального космического центра. 47 этажей, 288 метров: эффектно, а главное функционально. По бокам главной башни - несколько зданий, клавиш, как их называют строители. Все они связаны стеклянной галереей.

Путь к далёким звездам и бескрайним галактикам начинается на Земле. Сложные математические расчёты, инженерные ноу-хау, и конечно, координация всех процессов теперь будут осуществляться в одном месте. Десять тысяч специалистов "Роскосмоса", конструкторских бюро и ведущих научных институтов страны - здесь будет центр управления полётом российской орбитальной станции, командование нашей спутниковой группировки и даже представительство НАСА. Ведь между Россией и США существует программа перекрёстных полётов.

"По большому счёту это - начало реорганизации всей этой депрессивной промышленной зоны, которая в большей степени не востребована. По вашему поручению, после реализации строительства самого НКЦ, мы приступим к реорганизации всей этой территории, на которой будет построено полтора миллиона квадратных метров современного инновационного промпарка", - сказал, обращаясь к главе государства, Сергей Собянин.

Москва – город колоссальных возможностей. Ну где ещё можно быстро добраться из точки А в точку Б. Мэр и президент открывают новый участок Троицкой линии метро – станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская и "ЗИЛ". Ещё семь станций заработали в прошлом году. Теперь на Троицкой линии их 11-ть. Общая протяжённость изумрудной ветки - более 25 километров.

Ещё один подарок городу – новый корпус детской больницы святого Владимира. "Это, пожалуй, одна из самых старейших больниц в Москве. В следующем году исполняется 150 лет этой больнице – юбилей", - отметил мэр столицы.

Главное богатство города – его жители. Каждый, кто вносит вклад в развитие мегаполиса. Люди разных профессий – сегодня в "Зарядье". Российская столица занимает второе место после Нью-Йорка среди крупнейших городских экономик мира. Москва – флагман развития большой и сильной страны.

"От всей души желаю жителям столицы больших достижений, побед, здоровья, оптимизма, а мэру Сергею Собянину и его творчески устремлённой команде желаю ставить новые задачи, добиваться ещё более амбициозных целей на благо Москвы и нашей Родины! С праздником, дорогие москвичи! С Днём города, столица!", - обратился к мэру и горожанам президент Владимир Путин.

878 день рождения лучший город Земли встречает, пожалуй, в лучшей форме – современный, комфортный, высокотехнологичный, но при этом такой родной и уютный, со своей неповторимой атмосферой. И это тот случай, когда возраст идёт только на пользу.