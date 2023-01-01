Днём 13 сентября силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника

В течение дня 13 сентября силы ПВО России сбили 44 беспилотника. ВСУ атаковали два региона – Крым и Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщало, что в ночь на 13 сентября над территорией России сбито 42 украинских беспилотника. Атаке подверглись семь регионов - Ростовская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Курская, Смоленская области и Крым.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.