В России стартовал третий день местных выборов

Сегодня в России - основной день голосования. В 20 субъектах страны выбирают губернаторов, еще в 60 - глав региональных парламентов и органов местного самоуправления.

Высокая активность отмечена в Еврейской автономии. На данный момент явка там превысила 70%, в Иркутской области - около 23%. В общей сложности, в стране проходит пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Впервые в этом году для жителей 19 субъектов открыты участки в Москве. Сбоев в работе нет. На экстерриториальные участки уже пришли две трети тех избирателей, кому одобрили заявку на дистанционное голосование.

Как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, кампания во всех регионах идет штатно. Первые предварительные результаты станут известны после 20:00 по местному времени, сообщает "ТВ Центр".