Массированный удар по инфраструктуре ВСУ нанесён этой ночью в Киевской области. Сильные взрывы прогремели в районе города Васильков. По предварительным данным, уничтожены склады с авиабомбами и эшелон, который перевозил боеприпасы из Европы на Украину.

В зоне спецоперации на окраинах Константиновки раздаются выстрелы российских танков. Под прикрытием бронетехники мотострелки начали штурм позиций ВСУ в пригородах. Первые огневые группы уже просочились и смогли закрепиться в частном секторе. Наиболее интенсивные бои идут в дачном посёлке Ягодное.

Продвижение на этом участке фронта поддерживает авиация. Ударами фугасов лётчики уничтожают опорные пункты националистов в районе сёл Катериновка и Нелеповка.

В Красноармейске российские войска взяли под контроль часть кварталов в центре и железнодорожный вокзал. Кроме того, наши подразделения ведут бои одновременно ещё в пяти городах - Волчанске, Купянске, Родинском, Димитрове и Гуляйполе, сообщает "ТВ Центр".