Праздник продолжается: Москва отмечает День города

В эти дни в любви к российской столице признаются миллионы жителей страны. Свои 878 лет Москва встречает так, что удивит любого. В праздничной программе - сотни мероприятий на все выходные. Концерты, спектакли, танцы под открытым небом, исторические реконструкции.

Атмосфера праздника - повсюду. Даже от природы подарок - тепло не по-осеннему. Программа традиционно масштабная - всего около 140 мероприятий: тот случай, когда хочется оказаться в нескольких местах одновременно.

В Парке Горького - развлечения и для взрослых, и для самых маленьких. Игры - на любой вкус, в том числе и довольно экзотические для российского общества - французский петанк.

А дань уважения героям столицы отдавали в главном патриотическом музее города. На уличных пространствах - выставки с подлинными артефактами Великой Отечественной войны, мастер-классы и реконструкции. Здесь же проходили исторические квизы и слушали любимые песни – о любимом городе.

Грацию и ловкость демонстрировали и в Парке 50-летия Октября. Воздушные гимнасты устроили шоу под открытым небом. В Лужниках опробовали, кажется, все возможные виды активностей: от шахмат и паркура до ревущих байков и велотренажёров. Крутили педали и на ВДНХ – там стартовал осенний велофестиваль.

С заходом солнца центр столицы озарил свет классической музыки – Юрий Башмет и симфонический оркестр "Новая Россия" исполнили "Посвящение Москве".

На этом празднования не закончатся – сегодня москвичей и гостей столицы снова ждут концерты, мастер-классы, выставки и активности.