В Петербурге утонул известный врач Борис Ариэль

Заслуженный врач РСФСР Борис Ариэль утонул в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

ЧП произошло в Курортном районе. Днём в 40 метрах от берега нашли тело утонувшего мужчины (предположительно, Ариэль Борис Моисеевич).

До этого местные СМИ сообщали, что утром Ариэль не вернулся после прогулки у Сестрорецкого разлива. На берегу нашли его вещи, а местные жители говорят, что мужчина купался в водоёме.

Борис Ариэль - советский и российский патоморфолог, заслуженный врач РСФСР, автор более 350 научных работ. Ему было 87 лет.