Из-за взрыва на путях в Орловской области опаздывают 10 поездов

Из-за взрыва на путях в Орловской области наблюдаются серьёзные задержки в движении пассажирских поездов. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, из-за ситуации на перегоне Малоархангельск — Глазуновка опаздывают десять поездов. Время опоздания – более четырёх часов.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при взрыве на железнодорожных путях погибли два человека. Обходчики обнаружили взрывные устройства вечером 13 сентября.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на место из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков, отметил Хинштейн.