Bloomberg: Трамп попросил у конгресса дополнительные деньги для защиты чиновников

Администрация президента США Дональда Трампа просит у конгресса 58 миллионов долларов для усиления безопасности чиновников на фоне убийства активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Как уточнило издание, в первую очередь речь идет об усилении безопасности для органов исполнительной и судебной власти.

Автор статьи отметил, что данный запрос появился до крайнего срока по принятию бюджета по финансированию правительства, который истечет 30 сентября.

Сторонник Трампа Чарли Кирк получил смертельные ранения во время мероприятия в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Он выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ".