Танкисты встречают свой праздник на передовой

По традиции во второе воскресенье сентября в России отмечают День танкиста. Многие встречают свой профессиональный праздник на передовой.

Отличились бойцы группировки "Север". Экипаж Т-80 точно уложил снаряды в замаскированные позиции ВСУ. Все вражеские цели были уничтожены.

Заслуженные награды в преддверии праздника получили гвардейцы-танкисты группировки "Центр" - медали "За отвагу", Суворова, "За храбрость" II степени, а также внеочередные воинские звания и подарки. Церемония прошла в тыловом районе, сообщает "ТВ Центр".