Мощный взрыв разрушил бар в Мадриде

25 человек пострадали в результате мощного взрыва в Мадриде. ЧП произошло в помещении бара на первом этаже жилого дома. Причиной стала утечка бытового газа.

Взрыв был настолько сильным, что его ощутили в соседних зданиях. Ударной волной отбросило проезжавшую по улице машину. В доме сломаны перекрытия и стены, есть угроза обрушения.

В настоящий момент на месте работают 18 пожарных расчётов, продолжается разбор завалов, движение в районе перекрыто. Жители - это 11 семей - находятся в пункте временного размещения, сообщает "ТВ Центр".