Вслед за Польшей в международное медиапространство со скандалом вокруг залетевших беспилотников врывается Румыния. Эксклюзива накреативить не смогли и вышли в эфир с информационным баяном - про все те же, якобы российские дроны. Сообщалось, что Румыния впервые подняла два истребителя F-16 после того как беспилотник нарушил её воздушное пространство.

Что произошло потом - непонятно. То ли румынские ВВС перехватили дрон, то ли он потерпел крушение, то ли улетел. Но, как вещают репортёры, обязательно вернётся. Ведь весь смысл громких заголовков в том, что Москва якобы провоцирует и тестирует обороноспособность стран НАТО.

Тему угрозы от якобы российских беспилотников продолжает эксплуатировать и Варшава. В субботу поляки вновь образцово-показательно поднимали в небо военную авиацию и приводили в состояние повышенной готовности ПВО.

Продемократические американские СМИ настойчиво пытаются получить от представителей Белого дома максимально жёсткую реакцию на вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши. Вопросы формулируют таким образом, как будто уже доказано, что БПЛА были российскими и что по стране НАТО их запустили намерено. Команда Трампа держит оборону и говорит, что потребуется ещё несколько дней, чтобы полностью разобраться.