Сотни тысяч участников собрала самая масштабная за последние годы антиправительственная акция в Лондоне. Британцы со всей страны собрались в столице королевства, чтобы потребовать от властей прекратить принимать мигрантов, остановить исламизацию и не проводить воинственную внешнюю политику в ущерб национальным интересам.

26 раненых полицейских и 25 задержанных – цифры, опубликованные МВД, на самом деле, не впечатляют. Зная взрывной темперамент английских футбольных фанатов – одной из главных сил любых британских уличных протестов – можно констатировать, что многотысячная акция "Объединим королевство" прошла достаточно мирно. Стычки спровоцировали участники небольшого митинга политических оппонентов, путь которым преградила полиция.

Организаторы антиправительственной акции предупреждали: власти должны услышать их голос, а не увидеть последствия погромов. И люди услышали. По понятным причинам, оценки не сходятся. Официальная статистика: 140 тысяч участников. По данным организаторов, не менее миллиона. Что британские власти лукавят, видно даже по съёмкам с воздуха: нескончаемый поток людей заполонил центральные улицы, мосты и площади Лондона.

Национальный флаг Англии и королевский "Юнион Джек", портреты убитого американца Чарли Кирка, кресты и бикини. Совершенно разные люди требуют от правительства главного: ограничить миграцию, остановить исламизацию, прекратить подавлять свободу слова и вспомнить, наконец, об интересах собственной страны.

Поводов к социальному взрыву всё больше. Только с начала года британскую границу пересекли 50 тысяч нелегалов. Но даже это капля в море по сравнению с ежегодным притоком мигрантов законных – страна принимает их по 700 тысяч в год, беженцев из Афганистана, Пакистана, Сомали, Судана, Йемена. На этом фоне британцы считают издевательством назначение пост МВД пакистанки Шабаны Махмуд. Резонансным стало и изнасилование 14-летней девочки беженцем из Эфиопии.

Из США по видеосвязи к собравшимся обратился Илон Маск, призвавший распустить британский парламент. Терпение британцев на исходе. Но власти королевства по-прежнему считают своей главной угрозой Россию, а главной целью – военную поддержку далёкой Украины.