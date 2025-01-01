На учениях "Запад-2025" отработали удар "Цирконом" по условному противнику

Удары ракетами "Циклон" по условному противнику в Баренцевом море отработали силы Северного флота в ходе стратегических учений "Запад-2025". Практическую стрельбу по поставленной цели выполнил экипаж фрегата "Адмирал Головко".

Объект уничтожен прямым попаданием. Корректировал огонь дальний противолодочный самолёт Ту-142. Во время учений район был заблаговременно закрыт для гражданских кораблей и авиации.

А российские подразделения ВДВ отработали оперативную погрузку боевой техники для дальнего перелёта. По легенде, им предстояло десантироваться в тыл условного противника, а затем выполнить поставленную учебно-боевую задачу.

В это же время экипажи Су-34 провели учения по сбросу бомб на вражеские объекты. Авиация работала парами, в ходе вылета их прикрывали истребители Су-57. Вся операция проводилась с учётом полученного боевого опыта, сообщает "ТВ Центр".