Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с 230-летием города-побратима. В своих социальных сетях, он отметил столичные специалисты помогают луганчанам наладить мирную жизнь - восстанавливают дома, больницы и школы, ремонтируют дороги и мосты.

Большое внимание уделяется благоустройству общественного пространства. Так, подарком к юбилею города стало открытие ещё двух обновлённых и комфортных парковых территорий. Мэр подчеркнул: Москва и впредь будет надёжным другом и помощником Луганска в реализации его планов развития.