16 миллионов человек пришли на выборы в России

В России стартовал основной и последний день голосования на выборах разного уровня. Всего по стране проходит около пяти тысяч избирательных кампаний.

В Москве работают 14 экстерриториальных участков для голосования за глав субъектов страны. Жители 19 регионов, которые сейчас находятся в столице, могут прийти туда и сделать свой выбор с помощью бумажных бюллетеней или через терминалы электронного голосования, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщила сегодня глава ЦИКа Элла Памфилова, всего по стране на выборах разного уровня свою позицию высказали уже 16 миллионов человек. Она также уточнила: попытки атак на цифровую инфраструктуру не повлияли на ход избирательной кампании.

"На текущий момент зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК России и более трёхсот на ДЭГ. Не раз предупреждала, что наш враг, как абсолютное зло, не имеет никаких ни этических, ни нравственных, ни моральных границ", - отметила глава комиссии.