Чем живёт Чертаново Центральное - московский район со своим кордодромом

Здешнюю станцию метро "Пражскую" строили при участии чехословацких инженеров, а наши специалисты тогда в столице Чехословакии построили станцию "Московская". В местном парке восстановлен дот времён Великой Отечественной войны.

А ещё здесь есть единственный в городе кордодром - площадка для авиамоделистов. Она включает в себя мастерские, где спортсмены самостоятельно проектируют и изготавливают детали, чинят двигатели и корпуса. Всё это - о районе Чертаново-Центральное.

На кордодроме занимаются не только профессионалы, но и дети. В кружке авиамоделирования они учатся работать руками, понимать основы конструирования и аэродинамики. Многие потом идут в специализированные вузы и связывают жизнь с авиацией.

Ну, а для тех, кто выбирает более привычный спорт в Чертанове Центральном работает фитнес-парк на улице Красного Маяка. Это семейный клуб со своим банным комплексом. Взрослые могут заниматься самостоятельно или с тренером, а для детей есть развивающие программы: от танцев и боевых искусств до изучения языков.

Ещё одно место, где можно отлично провести время всей семьей - Кировоградские пруды. Раньше их окружали только несколько гравийных дорожек и дикая растительность. Место не особо привлекало горожан. Сегодня всё изменилось. Уровень прудов подняли, укрепили береговую линию, очистили дно. Рядом появились детские площадки, рокарии и цветники. Теперь прогулка у воды стала ещё и безопасной: вся территория освещена, есть видеонаблюдение и тревожные кнопки.

Впрочем, в Чертанове Центральном комфортно не только отдыхать, но и решать важные жизненные вопросы. Здесь работает флагманский офис "Мои документы". Среднее время ожидания - несколько минут. Многие услуги можно получить за один визит. Помимо оформления документов, доступны различные сервисы: от подбора путешествий до быстрой диагностики здоровья. В флагманском офисе есть даже робот, который измерит давление и выдаст результаты на бумаге.