Ещё не вечер - куда сходить на День города в Москве

Москва отмечает свой день рождения на 30 площадках по всему городу. И занятие по душе может найти каждый. В Коломенском появилась Казачья станица, в парках - концерты, интерактивные развлечения и кинопоказы под открытым небом. Лужники - пространство спорта, на Манежная площади - гастрофестиваль.

На Поклонной Горе программа семейного отдыха называется ёмко: "Парк Победы. Главный патриотический". К радости гостей - хороводы, реконструкции, экскурсии, концерты с участием звёзд. И очень реалистичное погружение в историю.

В парке 50-летия Октября парят лучшие воздушные гимнасты. На Патриарших прудах на крошечном островке впервые - знаменитый русский балет.

В Лужниках встречают самых активных. В рамках Дня московского спорта открыты площадки для паркура, воркаута, брейк-данса и шахмат с роботами, стрельбы из лука и флайбординга. Особенно популярны площадки, где участники чувствуют единение.

На главной выставке страны праздник решили отметить стартом Осеннего велофестиваля, причём, пробег посвящён еще и юбилею Московского метрополитена. Длина дистанции – серьёзная, 26 километров.

Болотная площадь превратилась в площадку для тех, кто любит созидать, играть и танцевать. Здесь невероятный простор для творчества. Баскетбол, лекции об истории столицы, создание панно под названием "Кремль". А также квизы, концерты и дискотеки. Всё это - фестиваль "Молодёжная точка" и праздничная программа от проекта "Молодёжь Москвы". На Манежной площади - пиршество для гурманов: гастроспектакль с азартными батлами между профессионалами.

У праздника есть и очень символичные акценты. В парке "Зарядье" открылся новый цифровой объект с уникальной кинетической конструкцией - "Матрёшка Москвы". Она способна выдвигаться на высоту до 22-х метров. Благодаря этой цифровой достопримечательности гости парка теперь ежедневно могут видеть познавательные программы о культуре России и достижениях столицы.

И здесь же, в "Зарядье" звучит гимн столице. Концерт "Посвящение Москве" собрал на главной сцене большого амфитеатра лучших из лучших. Лауреаты первых премий конкурса имени Чайковского исполняют произведения Петра Ильича вместе с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" и маэстро Юрием Башметом.