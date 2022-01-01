Нанесены удары по центрам подготовки операторов беспилотников на Украине

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по центрам подготовки операторов беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

Также за минувшие сутки силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 361 беспилотник противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.