Более 14 миллионов человек приняли участие в форуме "Москва 2030"

Более 14 миллионов человек приняли участие в форуме "Территория будущего. Москва 2030". Об этом в своём блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за 45 дней на 11 флагманских площадках прошло более 50 тысяч образовательных, просветительских и культурных мероприятий. Ещё в городе работали домики добра "Москва помогает", туда можно было принести гуманитарную помощь для участников СВО и жителей новых регионов.

Собянин написал, что успех форума – результат огромной работы команды столичного правительства и партнёров города. Он поблагодарил всех, кто внёс вклад в это событие.