Собянин рассказал о популярности самого инновационного транспорта Москвы

Электросуда в Москве пользуются у пассажиров большой популярностью. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

За время работы совершено более двух с половиной миллионов поездок, а сами речные трамвайчики прошли по Москве-реке около миллиона километров, отметил мэр.

Москва-река снова стала полноценной частью транспортной системы летом 2023 года. Сейчас работают три круглогодичных речных маршрута: "Киевский — Парк Фили", "ЗИЛ — Печатники" и "Новоспасский — ЗИЛ". На маршруты ежедневно выходят 29 судов.